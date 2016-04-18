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كواليس النجوم الشباب في اعمالهم الاخيرة قبيل وفاتهم

الإثنين 18 نيسان 2016
| 08:26
 
كواليس النجوم الشباب في اعمالهم الاخيرة قبيل وفاتهم
ابرز ما في هذا الخبر

الراحلة ميرنا المهندس كانت تعيش مأساة في الكواليس
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فقد الوسط الفني العربي العام الماضي ثلاثة من نجومه الشباب بشكل متتابع وصادم، فماهي الذكريات التي تركوها في كواليس اعمالهم التي رحلوا قبل ان يشاهدوها ويحصدوا نجاحها، وهل كلها ذكريات سعيدة؟

عصام بريدي في علاقات خاصة  

عصام بريدي في علاقات خاصة

طفل علاقات خاصة يودع عصام بريدي
طفل علاقات خاصة يودع عصام بريدي

حماس عصام بريدي

كان اول الراحلين من الشباب العام الماضي الفنان اللبناني عصام بريدي، والذي تمر ذكراه الاولى هذه الايام، عصام بريدي الذي لاقى ربه قبيل ان يتم مشاهده في مسلسل "علاقات خاصة" وهنا ذكر جميع زملاءه في كواليس العمل انه كان عاشق للضحك والفرح وكان متواضعا مع الجميع، حتى الطفل الصغير الذي كان يمثل في العمل كان له معه ذكريات بالرغم من انه لا مشاهد تجمعهما سويا، واللافت ان الراحل كان متحمسا جدا لدوره وكان لديه خطط للتركيز بصورة اكبر على اعماله التمثيلية مستقبلا.

الراحلة ميرنا المهندس كانت تعيش مأساة في الكواليس  

الراحلة ميرنا المهندس كانت تعيش مأساة في الكواليس

 اسرار ميرنا المهندس

فيما كانت كواليس مسلسل "اريد رجلا" اخر اعمال الراحلة ميرنا المهندس مأساوية، حيث كانت تضحك مع زملائها ولكنها مع ذلك كانت تخفي الامها، فقد كانت تتألم بشدة من جراء تدهور حالة معدتها ولم تكن تأكل تقريبا بل انه بشهادة زميلتها في العمل سهر الصايغ فإن الراحلة كانت تتقيأ دما في غرفتها بالكواليس ولكنها لم تشأ اخبار باقي الفريق، وكانت تتحامل على نفسها.

 

رندة مرعشلي في مدرسة الحب 
رندة مرعشلي في مدرسة الحب

 

 صمت رندة مرعشلي

وبحسب ما اكده صفوان نعمو مخرج اخر اعمال الراحلة رندة مرعشلي "مدرسة الحب" انها كانت مرهفة للغاية وادت مشاهدها في ثلاثية "لحظة صمت" بجمال لا يوصف وكانت تتمتع بحب الجميع في الكواليس، ولم تجعل مرضها ابدا يؤثر على جودة عملها، واللافت ان الراحلة كان من المقرر ان تظهر في اكثر من ثلاثية في العمل الذي بدأ عرضه مؤخرا ولكن القدر لم يمهلها.
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