ارتفاع جديد بعدد قتلى زلزال الإكوادور

أعلن نائب رئيس الإكوادور خورخي غلاس أن عدد قتلى أكبر زلزال شهدته البلاد منذ عشرات السنين الذي بلغت قوته 7.8 درجة، ارتفع إلى 272 شخصا، وأضاف خلال تفقده منطقة الزلزال الذي وقع قبالة ساحل الإكوادور المطل على المحيط الهادي أن عدد المصابين أكثر من 2500 شخصا.



وقال الرئيس رافائيل كوريا الذي عاد لبلاده على عجل بعد قطع زيارته لإيطاليا، إن "الأولوية الملحة الآن هي إنقاذ الأشخاص تحت الأنقاض"



ولفتت السلطات إلى أنها رصدت 163 هزة تابعة بعد الزلزال تركزت بشكل أساسي في منطقة بيديرناليس، وأعلنت حالة الطوارئ في ستة أقاليم، وقال رئيس بلدية بيديرناليس، غابريل ألسيفار، في مقابلة مع إذاعة محلية: "هناك قرى دمرت تماما. ما حدث هنا في بيديرناليس كارثة. العشرات والعشرات توفوا في المنطقة الريفية"