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غارات تخترق الهدنة بمناطق مختلفة من سوريا

الإثنين 18 نيسان 2016
| 08:44
 
غارات تخترق الهدنة بمناطق مختلفة من سوريا
ابرز ما في هذا الخبر

غارات وقصف وقتلى
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سقط قتلى وجرحى جراء غارات لطائرات النظام السوري على مدينة الضمير بالقلمون الشرقي في ريف دمشق، كما قتل أربعة أشخاص وجرح العشرات جراء غارات شنتها طائرات النظام على مناطق في ريفي إدلب الغربي وحمص الشمالي الخاضعين لسيطرة المعارضة المسلحة

من جهة أخرى أفيد بان طائرات النظام السوري استهدفت أحياء يسيطر عليها تنظيم داعش في دير الزور بأكثر من عشرين غارة، مما خلف دمارا كبيرا في المناطق المستهدفة
وعلى صعيد مواز، شن تنظيم داعش هجوما واسعا على قرى البل والشيخ ريح وتل حسين وبرغيدة الخاضعة لسيطرة المعارضة بريف حلب الشمالي، واستطاع من خلال هذا الهجوم السيطرة على عدة نقاط

وفي ريف حمص الشمالي كثفت طائرات النظام السوري غاراتها على مناطق واسعة، وافيد بان الغارات استهدفت مدينة الرستن حيث أسفرت الغارات عن وقوع إصابات ودمار كبير في المباني والممتلكات
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