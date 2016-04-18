طالب عراقي تحدث بالعربية... فأجبر على مغادرة الطائرة الإثنين 18 نيسان 2016 | 08:47 ابرز ما في هذا الخبر ما حصل له هو جراء الرهاب من الإسلام في الولايات المتحدة الأميركية موجود أيضاً في: العراق الآن



وصرحت شركة "ساوث ويست" للطيران الأحد أن "الراكب الذي يدعي خير الدين المخزومي كان على متن طائرة متجهة من لوس انجلوس إلى أوكلاند في كاليفورنيا عندما جرت هذه الحادثة، وطلب منه مغادرة الطائرة لاستجوابه"، مضيفة انّها "لم تتلق أي شكوى رسمية من المخزومي"، وأنها "حاولت الاتصال به عدة مرات، إلا أن هذه محاولات باءت بالفشل".



وأوضح المخزومي (26 عاما) أنه " اتصل بعمه وهو على متن الطائرة ليعلمه بأنه كان في محاضرة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون"، مضيفا: "كنت متحمساً للغاية، فطلبت عمي لأخبره بذلك"، بحسب صحيفة النيويورك تايمز.



وقال المخزومي إنه " استخدم كلمة إن شاء الله في نهاية المحادثة الهاتفية مع عمه"، مضيفاً أنه عندما أنهى مكالمته، شاهد إحدى الراكبات التي تجلس قبالته تحدق فيه بصورة غربية، فقال في نفسه "إنها سوف تبلغ عني"، مشيرا الى أنّه ما لبث أن أقبل عليه موظف يتكلم العربية وطلب منه مغادرة الطائرة على الفور، وسأله عن سبب تحدثه باللغة العربية".



وقال المخزومي للموظف إن "ما حصل له هو جراء الرهاب من الإسلام في الولايات المتحدة الأميركية".



وأكد مكتب التحقيق الفيدرالي أنه "حقق مع المخزومي، إلا انه لم يكن هناك أي دليل يدينه على الإطلاق".



وأصدرت شركة طيران "ساوث ويست" بياناً عبرت فيها عن أسفها للتجربة التي مر به زبونها، مؤكدة أن "هدفها الأول والأخير سلامة ركابها وموظفيها على متن الطائرة".



وأوضح الشاب أنّه بعد التحقيق معه، استطاع السفر على متن طائرة أخرى والوصول إلى بيته متأخراً 8 ساعات".



وصرح المخزومي لصحيفة التايمز "لقد واجهتنا الكثير من المحن والمصاعب أنا وعائلتي، وهذه تجربة أخرى تضاف اليها"، مضيفا: "إن كرامة الإنسان هي أغلى شيء في العالم، وليس المال، فإن اعتذروا فذلك سيعلمهم درساً في كيفية احترام الآخرين".



يذكر أن المخزومي مهاجر عراقي في الولايات المتحدة، قتل والده الدبلوماسي في العراق ثم هرب إلى الأردن ثم قدم اللجوء في أميركا وهو يدرس اليوم في جامعة كاليفورنيا.

أكّد طالب جامعي عراقي يدرس في جامعة بيركلي في كاليفورنيا أنه "أجبر على مغادرة الطائرة التي كان يستقلها في مطار لوس انجلوس الدولي في بداية الشهر الجاري بسبب شكوى إحدى الراكبات بعدما سمعته يتحدث باللغة العربية على الهاتف".وصرحت شركة "ساوث ويست" للطيران الأحد أن "الراكب الذي يدعي خير الدين المخزومي كان على متن طائرة متجهة من لوس انجلوس إلى أوكلاند في كاليفورنيا عندما جرت هذه الحادثة، وطلب منه مغادرة الطائرة لاستجوابه"، مضيفة انّها "لم تتلق أي شكوى رسمية من المخزومي"، وأنها "حاولت الاتصال به عدة مرات، إلا أن هذه محاولات باءت بالفشل".وأوضح المخزومي (26 عاما) أنه " اتصل بعمه وهو على متن الطائرة ليعلمه بأنه كان في محاضرة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون"، مضيفا: "كنت متحمساً للغاية، فطلبت عمي لأخبره بذلك"، بحسب صحيفة النيويورك تايمز.وقال المخزومي إنه " استخدم كلمة إن شاء الله في نهاية المحادثة الهاتفية مع عمه"، مضيفاً أنه عندما أنهى مكالمته، شاهد إحدى الراكبات التي تجلس قبالته تحدق فيه بصورة غربية، فقال في نفسه "إنها سوف تبلغ عني"، مشيرا الى أنّه ما لبث أن أقبل عليه موظف يتكلم العربية وطلب منه مغادرة الطائرة على الفور، وسأله عن سبب تحدثه باللغة العربية".وقال المخزومي للموظف إن "ما حصل له هو جراء الرهاب من الإسلام في الولايات المتحدة الأميركية".وأكد مكتب التحقيق الفيدرالي أنه "حقق مع المخزومي، إلا انه لم يكن هناك أي دليل يدينه على الإطلاق".وأصدرت شركة طيران "ساوث ويست" بياناً عبرت فيها عن أسفها للتجربة التي مر به زبونها، مؤكدة أن "هدفها الأول والأخير سلامة ركابها وموظفيها على متن الطائرة".وأوضح الشاب أنّه بعد التحقيق معه، استطاع السفر على متن طائرة أخرى والوصول إلى بيته متأخراً 8 ساعات".وصرح المخزومي لصحيفة التايمز "لقد واجهتنا الكثير من المحن والمصاعب أنا وعائلتي، وهذه تجربة أخرى تضاف اليها"، مضيفا: "إن كرامة الإنسان هي أغلى شيء في العالم، وليس المال، فإن اعتذروا فذلك سيعلمهم درساً في كيفية احترام الآخرين".يذكر أن المخزومي مهاجر عراقي في الولايات المتحدة، قتل والده الدبلوماسي في العراق ثم هرب إلى الأردن ثم قدم اللجوء في أميركا وهو يدرس اليوم في جامعة كاليفورنيا.

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