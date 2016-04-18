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اكتشاف أقوى مادة على الإطلاق

الإثنين 18 نيسان 2016
| 08:45
 
اكتشاف أقوى مادة على الإطلاق
ابرز ما في هذا الخبر

استخدم الباحثون الأنابيب النانوية المزدوجة الجدران لتشكيل سلاسل كربونية مستقرة ذات أطوال قياسية
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بعد 50 عاما من البحث وجد فريق من العلماء طريقة جديدة لتجميع الكرباين (carbyne) وإنتاج سلاسل كربونية طويلة جدا ومستقرة أقوى بـ 40 مرة من الماس.

وقد استخدم الباحثون الأنابيب النانوية المزدوجة الجدران لتشكيل سلاسل كربونية مستقرة ذات أطوال قياسية.

وتم اكتشاف السلسلة الكربونية لأول مرة في عام 1885 من قبل الفيزيائي الألماني أدولف فون باير، الذي قال إن مادة الكرباين ستبقى بعيدة المنال، حيث أن تفاعليتها العالية من شأنها أن تؤدي إلى تدميرها فوراً.

  العلماء يكتشفون طريقة جديدة لتجميع الكرباين (carbyne)

وكان الرقم القياسي لأكبر عدد من ذرات الكربون في سلسلة واحدة متصلة هو مئة ذرة، لكن فريق الباحثين من جامعة فيينا بقيادة توماس بيتشلر حقق رقما قياسيا جديدا بربط 6400 ذرة كربون باستخدام الطريقة الجديدة حيث بقيت السلسلة مستقرة.

فقد قام الفريق بدمج طبقتين من الغرافين، عن طريق ضغطهما إحداهما مع الأخرى في أنابيب كربون نانوية رقيقة مزدوجة الجدران، حيث نمت سلاسل الكرباين الفائقة الطول داخل تلك الأنابيب التي تخلق بيئة مستقرة.

وكشفت نتائج البحث أن الخصائص الكهربائية للكرباين تزيد مع زيادة طول السلسلة. مما يعني أن الباحثين سيكونون قادرين على إجراء تجارب ناجحة بهذه المواد تكون أكثر فعالية من الأنابيب النانوية.
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