من نحن qurtas اتصل بنا qurtas اعلن معنا qurtas وظائف
Login Choose Language follow alqurtas news on twitter Join alqurtas news on facebook Join alqurtas news on google Plus alqurtas news in Linked in watch alqurtas news on youtube alqurtas news rss feeds
Al Qurtas Logo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
إعلام | اعلانات مبوبة | تسجيل دخول

بيرقدار: المحكمة الاتحادية لم تصدر اي قرار بشأن هيئة الرئاسة

الإثنين 18 نيسان 2016
| 08:58
 
بيرقدار: المحكمة الاتحادية لم تصدر اي قرار بشأن هيئة الرئاسة
ابرز ما في هذا الخبر

مثل هذه الدعوى لم تقدم الى المحكمة من اي طرف من الاطراف
موجود أيضاً في:

اعلن المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار بيرقدار ان المحكمة الاتحادية لم تصدر اي حكم او قرار بشأن دستورية او عدم دستورية القرار الذي اتخذه مجلس النواب في جلسته المنعقدة الخميس الماضي.

وقال بيرقدار في بيان نسخة منه ان "المحكمة الاتحادية العليا بكامل هيئتها لم تصدر اي حكم او قرار بصدد دستورية او عدم دستورية القرار الذي اتخذه مجلس النواب في جلسته المنعقدة في تاريخ الـ14 من نيسان الحالي، بشأن هيئة الرئاسة فيه".

واضاف بيرقدار ان "ذلك لا يتم الا من خلال دعوى تقام وفق النظام الداخلي للمحكمة رقم (1) لسنة 2005 ليتسنى لها الاستماع الى اقوال الطرفين ومستنداتهم"، مشيرا الى ان "مثل هذه الدعوى لم تقدم الى المحكمة من اي طرف من الاطراف لغاية صباح يوم الـ18 من نيسان 2016".

واعتبر مكتب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، في 14 نيسان 2016، جلسة النواب المعتصمين "غير دستورية"، مشيرا الى انها تفتقر للنصاب الكافي لعقدها.
مواضيع خاصة
128 دولة قالت كلمتها: لا للرشوة
السبت 23 كانون الأول 2017
128 دولة قالت كلمتها: لا للرشوة
More
B-8-635327075640518496.jpg
هل تريد الاشتراك في نشرتنا الاخباريّة ؟
استفتاء
هل سينجح العبادي في حربه ضد الفساد؟

اسئلة مطروحة
67
الرئيسية
إعلام
اعلانات مبوبة
الاحوال الجوية
تسجيل دخول
سياسة
مواضيع خاصة
العراق الآن
أمن
أخبار إقليمية
أخبار دولية
إقتصاد
وقفة مع التاريخ
عن القرطاس
من نحن
اتصل بنا
اعلن معنا
copyright 2017 © Alqurtas News
Website by Softimpact
خبر عاجل
العبودي: هناك رغبة عند بعض الكتل لتأجيل الانتخابات وهو أمر معلن
العبودي: سيتم العمل بقانون الانتخابات النافذ سيما وان لا موعد تم تحديده من قبل الحكومة
النائب قاسم العبودي لقبل المنتصف: بشأن قانون الانتخابات تم الانتهاء من التعديلات التي جرت بناء على الاقتراحات التي وضعتها الكتل السياسية
مصدر خاص : انسحاب جزء من القوات الامنيه التي كانت متمركه في المحافظه على خلفيه اعمال العنف والتظاهرات
المجلس العربي في كركوك يرفض في بيان عقد جلسة مجلس المحافظة برئاسة ريبوار الطالباني