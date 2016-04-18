بيرقدار: المحكمة الاتحادية لم تصدر اي قرار بشأن هيئة الرئاسة

اعلن المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار بيرقدار ان المحكمة الاتحادية لم تصدر اي حكم او قرار بشأن دستورية او عدم دستورية القرار الذي اتخذه مجلس النواب في جلسته المنعقدة الخميس الماضي.

وقال بيرقدار في بيان نسخة منه ان "المحكمة الاتحادية العليا بكامل هيئتها لم تصدر اي حكم او قرار بصدد دستورية او عدم دستورية القرار الذي اتخذه مجلس النواب في جلسته المنعقدة في تاريخ الـ14 من نيسان الحالي، بشأن هيئة الرئاسة فيه".

واضاف بيرقدار ان "ذلك لا يتم الا من خلال دعوى تقام وفق النظام الداخلي للمحكمة رقم (1) لسنة 2005 ليتسنى لها الاستماع الى اقوال الطرفين ومستنداتهم"، مشيرا الى ان "مثل هذه الدعوى لم تقدم الى المحكمة من اي طرف من الاطراف لغاية صباح يوم الـ18 من نيسان 2016".

واعتبر مكتب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، في 14 نيسان 2016، جلسة النواب المعتصمين "غير دستورية"، مشيرا الى انها تفتقر للنصاب الكافي لعقدها.