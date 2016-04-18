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وزارة الدفاع الكورية الجنوبية: الجيش يعتزم إجراء اختبار تفجير رأس نووي

الإثنين 18 نيسان 2016
| 09:01
 
وزارة الدفاع الكورية الجنوبية: الجيش يعتزم إجراء اختبار تفجير رأس نووي
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القرطاس نيوز
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لفت المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية مون سانغ كيون الى إن "الجيش الكوري الجنوبي، يضع نصب عينه الأمر الذي أصدره الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في منتصف آذار الماضي بإجراء اختبار تفجير رأس نووي بأسرع وقت ممكن"، موضحاً أن "كوريا الشمالية كما يبدو على وشك إجراء تجربة نووية خامسة في أي وقت".

على صعيد آخر اعتبر رئيس معهد كوريا للوحدة تشوي جين أوك أن "كوريا الشمالية قادرة على تصغير الأسلحة النووية، وتحميل صاروخ سكود قصير المدى وصاروخ رودونغ متوسط المدى رؤوسا نووية"، مشيرا الى أنّ "بيونغ يانغ سوف تنجح في تطوير الصاروخ البالستي العابر للقارات"ICBM"  القادر على استهداف واشنطن بحلول عام 2020".
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