داعش يستبدل الجلدات بالضرائب... التنظيم في أزمة مالية!

أعلنت شركة تحليلات مقرها الولايات المتحدة إن دخل تنظيم "داعش" وعدد السكان الخاضعين لسيطرته هبطا بواقع الثلث، واصفة تراجع الدخل بأنه تهديد لحكمه على المدى البعيد لدولة الخلافة التي أعلنها من جانب واحد.

وقالت شركة (آي.اتش.اس) للتحليلات إن عائدات التنظيم هبطت إلى 56 مليون دولار شهريا في مارس آذار بعد أن كانت نحو 80 مليون دولار شهريا في منتصف العام الماضي.

وانخفض انتاج النفط إلى 21 ألف برميل من 33 ألف برميل خلال نفس الفترة الزمنية بعد أن لحقت أضرار بمنشآت الانتاج جراء الغارات الجوية التي يشنها بشكل أساسي تحالف تقوده الولايات المتحدة.



وقال لودوفيكو كارلينو المحلل الكبير بشركة (آي.اتش.اس) في تقرير إن "داعش مازال قوة في المنطقة ولكن هذا التراجع في العائدات رقم مهم وسيزيد التحدي لهذه الجماعة على إدارة أراضيها على المدى البعيد"، فيما أوضح محلل آخر في الشركة يدعى كولومب ستراك أنّ "أعداد الناس والأنشطة التجارية التي يتم فرض ضرائب عليها قلّت وينطبق نفس الشيء على الممتلكات والأراضي التي يتم مصادرتها".



ولفت التقرير الى انّ نحو 50 في المئة من عائدات تنظيم داعش يأتي من فرض الضرائب والمصادرة و43 في المئة من النفط والباقي من تهريب المخدرات وبيع الكهرباء والهبات، مشيرا الى أنّ التنظيم بدأ في السماح للناس الذين فُرضت عليهم عقوبات بدنية دفع أموال نظير عدم تطبيق هذه العقوبات وهو ما يشير إلى صعوبات مالية.



كما ورد في التقرير عينه أنّ التنظيم فرض أيضا ضرائب جديدة على أنشطة مثل وضع أطباق لالتقاط إرسال الأقمار الصناعية أو الخروج من المدن. ويمكن فرض غرامات على من يعطي إجابات خطأ على أسئلة تتعلق بالقرآن.