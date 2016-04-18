فصائل سورية معارضة تعلن بدء معركة "رد المظالم"

أعلنت فصائل سورية مقاتلة بينها "أحرار الشام" و"جيش الاسلام" بدء معركة "رد المظالم" ردا على ما تقول انه انتهاكات متزايدة لقوات النظام السوري للهدنة المعمول بها في سوريا من نهاية شباط.



وقال بيان وقعته عشر فصائل مقاتلة غالبيتها اسلامية: "بعد كثرة الانتهاكات والخروقات من قبل قوات النظام من استهداف لمخيمات النازحين والقصف المتواصل من نقاط النظام القريبة على الاحياء السكنية، نعلن عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة والبدء بمعركة رد المظالم، وذلك ردا على الانتهاكات والخروقات من قبل جيش الاسد".