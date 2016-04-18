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المحلاوي لـ"هنا بغداد":قتل إرهابيين وإحباط محاولات تقدم
18 Apr,2016
أكد قائد عمليات الانبار إسماعيل المحلاوي لقناة "هنا بغداد" احباط محاولة تقرب للارهابين امام قطعات لـ 38 فق 10 البو ذياب، وكذلك قتل 2 وتدمير مقر للارهابين وقتل 5 في البو علي الجاسم بطائرات السوخوي وتطهير طريق البو عيثه الفراج بتفجير 26 عبوة ناسفة من قبل كتيبة هندسة فق 10 والعثور على كدس عتاد يضم 90 قنبرة هاون 85 جلكان في المحمدي وتفكيك 4 عمارات سكنية و 5 منازل و 3 شوارع مفخخة في حي الاطباء والاندلس ضمن لـ 76 فق 16 من قبل كتيبة هند فق 16