25 فناناً هندياً يلقون مصرعهم في حادث مروع

لقي 25 فنانًا هندياً مصرعهم، وأصيب 11 آخرون بجروح خطيرة، إثر سقوط حافلة كانت تقلهم في واد بولاية أوديشا شرقي الهند الأحد 17 نيسان 2016، بحسب وكالة الأنباء الهندية "بي تي آي".

وقالت الوكالة إن الحافلة كانت تقل حوالى 40 شخصاً، جميعهم أعضاء في فرقة الأوبرا وبينهم نساء وأطفال، حين فشل سائقها في الانعطاف في منعطف خطر على طريق جبلي فسقطت في الوادي.

ونقلت الوكالة عن مفوضة الشرطة ديوغار سارا شارما قولها أنه "حتى الآن تم العثور على 25 جثة وإنقاذ 11 شخصاً هم جميعاً في حالة حرجة".

وأضافت المفوضة أن فرق الإطفاء وعناصر الشرطة توجهوا إلى مكان الحادث للمساهمة في جهود الإنقاذ وقد استعانوا بمولدات كهربائية وأنوار كاشفة لتسهيل عمليات البحث والإنقاذ في الظلمة، ولكن كثافة الغابة حيث سقطت الحافلة وصعوبة الرؤية زادا مهمتهم تعقيداً.

وتعتبر الطرقات الهندية من الأكثر خطورة في العالم إذ أنها تحصد سنوياً 200 ألف قتيل، بحسب منظمة الصحة العالمية.