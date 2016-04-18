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مضيفات “Air France” يرتدين الحجاب في إيران

الإثنين 18 نيسان 2016
| 10:27
 
مضيفات “Air France” يرتدين الحجاب في إيران
ابرز ما في هذا الخبر

كانت مضيفات في “Air France” رفضن في نيسان الجاري قراراً من الشركة يقضي بارتداء الحجاب لدى توقفهن في مطار طهران
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هبطت، مساء الأحد، أول رحلة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية “Air France” في مطار طهران الدولي بعد رفع العقوبات عن إيران، وهي أول رحلة فرنسية بعد إنقطاع دام 8 سنوات بين البلدين.

اللافت كان ظهور المضيفات، وهن يلبسن الحجاب الذي تفرضه السلطات الإيرانية على النساء.

وكانت مضيفات في “Air France” رفضن في نيسان الجاري قراراً من الشركة يقضي بارتداء الحجاب لدى توقفهن في مطار طهران الدولي.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن رحلة الطائرة استغرقت خمس ساعات من باريس، هي الأولى من بين ثلاث رحلات أسبوعية جديدة لشركة “Air France” بين العاصمتين.

وأجرت الحكومة الايرانية مراسم إستقبال للرحلة التي قامت بها الخطوط الجوية الفرنسية.

وكانت شركة “Air France” تقوم بتشغيل مسار باريس – طهران منذ عام 1946، لكنها علّقته عام 2008 بعدما تمفرض حظر دولي على إيران بسبب برنامجها النووي.

وهناك شركات طيران أوروبية أخرى، بما في ذلك شركة لوفتهانزا الألمانية تقوم بتسيير رحلات جوية إلى طهران. فيما قالت شركة الخطوط الجوية البريطانية إنها تعتزم استئناف رحلاتها الجوية إلى العاصمة الإيرانية في تموز المقبل.
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