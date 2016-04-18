جولدمان ساكس: متوسط الخام الأمريكي 35 دولارا للبرميل في الربع/2 بعد فشل الدوحة

ذكر بنك جولدمان ساكس في تقرير إن العقود الآجلة للخام الأمريكي ستبلغ 35 دولارا للبرميل في المتوسط على الأرجح في هذا الربع بعد أن فشل منتجو الخام في التوصل إلى اتفاق لتثبيت الإنتاج خلال اجتماعهم يوم الأحد في العاصمة القطرية الدوحة، ووصف البنك إخفاق المنتجين بأنه "عامل نزولي."



وأبقى البنك على توقعاته للربع الأخير من هذا العام عند 45 دولارا لبرميل خام غرب تكساس الوسيط وهو خام القياس الأمريكي وعند متوسط 58 دولارا للبرميل في 2017 قائلا إن أسعار النفط المتدنية في الأجل القصير يجب أن تؤدي بالأسواق إلى توازن أفضل



وتوقع البنك استمرار نمو إنتاج أوبك في 2017 بنسبة 1.4 بالمئة أو ما يعادل نصف مليون برميل يوميا بقيادة إيران والمملكة العربية السعودية



أضاف أنه ما زال يتوقع ارتفاع إنتاج أوبك إلى 33 مليون برميل يوميا بحلول 2017 مقابل 32.6 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي



