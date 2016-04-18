Printed from www.AlQurtas.com
جولدمان ساكس: متوسط الخام الأمريكي 35 دولارا للبرميل في الربع/2 بعد فشل الدوحة
18 Apr,2016
ذكر بنك جولدمان ساكس في تقرير إن العقود الآجلة للخام الأمريكي ستبلغ 35 دولارا للبرميل في المتوسط على الأرجح في هذا الربع بعد أن فشل منتجو الخام في التوصل إلى اتفاق لتثبيت الإنتاج خلال اجتماعهم يوم الأحد في العاصمة القطرية الدوحة، ووصف البنك إخفاق المنتجين بأنه "عامل نزولي."
وأبقى البنك على توقعاته للربع الأخير من هذا العام عند 45 دولارا لبرميل خام غرب تكساس الوسيط وهو خام القياس الأمريكي وعند متوسط 58 دولارا للبرميل في 2017 قائلا إن أسعار النفط المتدنية في الأجل القصير يجب أن تؤدي بالأسواق إلى توازن أفضل
وتوقع البنك استمرار نمو إنتاج أوبك في 2017 بنسبة 1.4 بالمئة أو ما يعادل نصف مليون برميل يوميا بقيادة إيران والمملكة العربية السعودية
أضاف أنه ما زال يتوقع ارتفاع إنتاج أوبك إلى 33 مليون برميل يوميا بحلول 2017 مقابل 32.6 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي