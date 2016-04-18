هل جنّدت شركة أمن بريطانيّة أطفالاً في العراق؟‎



وتقول الجريدة إنّ المدير السابق لشركة "أجيس" للخدمات الأمنيّة اعترف بأنّ الشركة وظّفت مقاتلين من سيراليّون كانوا يقاتلون في بلادهم عندما كانوا أطفالاً، وذلك في عقود للعمل كمرتزقة في العراق.



وتُضيف الجريدة أنّ جيمس إليري، أوضح أنّ الشركة أقدمت على ذلك من دون أن تدقّق في تاريخ هؤلاء المرتزقة بسبب أن رواتبهم وتكاليف عقودهم كانت أقلّ بكثير من نظرائهم من المرتزقة الأوروبيّين.



وتؤكّد الجريدة أنّ إليري، الضابط السابق في الجيش البريطاني، قال في تصريحات لها إنّه "من الممكن أن نقوم بتجنيد قوّات أكثر خبرة وجودة من بريطانيا، لكن بالطبع سيكون الأمر أكثر كلفة بكثير".



ويُضيف إليري للجريدة، أنّ هذا الواقع يفرض على الشركات التوجّه إلى مناطق أخرى لتجنيد المرتزقة مثل دول أسيوية مثل نيبال أو إلى أفريقيا وهو ما أقدمت عليه الشركة.



ويؤكّد أن الشركة تعاقدت مع مرتزقة من سيراليون ولم تسألهم إن كانوا قاتلوا سابقاً أثناء طفولتهم.



وتُشير الجريدة إلى أنّ الشركة أبرمت تعاقدات بملايين الدولارات لتوفّر مرتزقة يقومون بحماية المعسكرات الأميركيّة في العراق بداية من عام 2004.



وتُضيف أن المرتزقة القادمين من سيراليون كانوا يحصلون على 16 دولاراً يوميّاً للعمل في العراق، وأنّ ذلك جاء بعدما قامت الشركات الأمنيّة بالبحث عن أقلّ المرتزقة كلفة على مستوى العالم واتّضح أنّهم يأتون من سيراليون.





نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانيّة موضوعاً بعنوان: "شركة أمن بريطانيّة وظّفت أطفال مقاتلين سابقين كمرتزقة في العراق".وتقول الجريدة إنّ المدير السابق لشركة "أجيس" للخدمات الأمنيّة اعترف بأنّ الشركة وظّفت مقاتلين من سيراليّون كانوا يقاتلون في بلادهم عندما كانوا أطفالاً، وذلك في عقود للعمل كمرتزقة في العراق.وتُضيف الجريدة أنّ جيمس إليري، أوضح أنّ الشركة أقدمت على ذلك من دون أن تدقّق في تاريخ هؤلاء المرتزقة بسبب أن رواتبهم وتكاليف عقودهم كانت أقلّ بكثير من نظرائهم من المرتزقة الأوروبيّين.وتؤكّد الجريدة أنّ إليري، الضابط السابق في الجيش البريطاني، قال في تصريحات لها إنّه "من الممكن أن نقوم بتجنيد قوّات أكثر خبرة وجودة من بريطانيا، لكن بالطبع سيكون الأمر أكثر كلفة بكثير".ويُضيف إليري للجريدة، أنّ هذا الواقع يفرض على الشركات التوجّه إلى مناطق أخرى لتجنيد المرتزقة مثل دول أسيوية مثل نيبال أو إلى أفريقيا وهو ما أقدمت عليه الشركة.ويؤكّد أن الشركة تعاقدت مع مرتزقة من سيراليون ولم تسألهم إن كانوا قاتلوا سابقاً أثناء طفولتهم.وتُشير الجريدة إلى أنّ الشركة أبرمت تعاقدات بملايين الدولارات لتوفّر مرتزقة يقومون بحماية المعسكرات الأميركيّة في العراق بداية من عام 2004.وتُضيف أن المرتزقة القادمين من سيراليون كانوا يحصلون على 16 دولاراً يوميّاً للعمل في العراق، وأنّ ذلك جاء بعدما قامت الشركات الأمنيّة بالبحث عن أقلّ المرتزقة كلفة على مستوى العالم واتّضح أنّهم يأتون من سيراليون. (الغارديان)