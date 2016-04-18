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الذهب يرتفع وسط إقبال على الشراء مع هبوط النفط
18 Apr,2016
ارتفع الذهب يوم الاثنين بعد أن فشل منتجو النفط في الاتفاق على على تجميد الإنتاج ما هوى بأسعار النفط الخام والأسهم وعزز الطلب علي المعدن الأصفر كملاذ آمن، وارتفع الذهب لأعلى مستوى في الجلسة عند 1239.30 دولار للأوقية (الأونصة) قبل أن يتخلي عن جزء من هذه المكاسب مسجلا زيادة 0.2 في المئة إلى 1236.20 دولار ، ونزلت الفضة 0.1 في المئة إلي 16.19 دولار للأوقية كما تراجع البلاتين 0.07 في المئة إلى 981.3 دولار، وهبط البلاديوم 0.5 في المئة إلى 562.68 دولار للأوقية