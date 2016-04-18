عبطان يشدد على تأمين الاموال لخدمة الرياضة العراقية

أكد وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان أن وزارته تعطي أهمية كبيرة لجانب الاستثمار في المنشآت الرياضية، معتبرا أن مسبح الكوت إضافة مهمة للمنشآت الرياضية.

وقال عبطان في بيان إن "وزارته تعطي أهمية كبيرة لجانب الاستثمار في المنشآت الرياضية سيما وهي مقبلة على افتتاح العديد من المنشآت الرياضة وابرزها ملعب كربلاء الدولي"، معتبرا أن "مسبح الكوت يعد اضافة مهمة للمحافظة في تضييف المنافسات والسباقات فضلا عن امكانية استفادة ابناء المحافظة في ممارسة رياضة السباحة".

وأضاف عبطان أن "استثمار المنشآت الرياضية التابعة للوزارة بالشكل الصحيح سيسهل من عملية ادامة هذه المنشات والحصول على ايرادات مناسبة تعين في الأزمة المالية التي يمر بها العراق"، مشددا على "تأمين الأموال لخدمة الرياضة العراقية من خلال انشاء الملاعب والقاعات الداخلية وادامة وصيانة المنشآت الاخرى".

وأشار الوزير إلى أن "الوزارة حددت الـ21 من نيسان الحالي، موعدا لافتتاح مسبح الكوت".