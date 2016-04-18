من نحن qurtas اتصل بنا qurtas اعلن معنا qurtas وظائف
Login Choose Language follow alqurtas news on twitter Join alqurtas news on facebook Join alqurtas news on google Plus alqurtas news in Linked in watch alqurtas news on youtube alqurtas news rss feeds
Al Qurtas Logo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
إعلام | اعلانات مبوبة | تسجيل دخول

ميناء ام قصر اليوم

الإثنين 18 نيسان 2016
| 11:52
 
ميناء ام قصر اليوم
ابرز ما في هذا الخبر

القرطاس نيوز
موجود أيضاً في:

استقبل ميناء ام قصر اثني عشر باخرة من جنسيات مختلفة وحمولات متنوعة حيث رست الباخرة سالمي حمولة متنوعة الجنسية بنما على رصيف 21

والباخرة بغداد الحمولة فارغة  الجنسية اردن رصيف 13

والباخرة ثور اسكاي الحمولة 413 الجنسية لايبريا على رصيف 12

والباخرة العلياء الحمولة 5213 طن يوريا على رصيف 13

والباخرة ثور سنك انتر برايت الحمولة 547 حاوية الجنسية لايبريا رصيف 8

والباخرة سبرت اوت موبيا الحمولة 545 حاوية الجنسية سنغافورة على رصيف 4

والباخرة ياسو مورس الحمولة 35632 طن حديد الجنسية لايبريا  على رصيف 17  ورست

الباخرة سان ميكي لون الحمولة 39276 طن خشب الجنسية بنما علىرصيف 12

والباخرة موند رند سنغافورة الحمولة 9130 متنوعة الجنسية سنغافورة على رصبف 14

والباخره جبل علي 3 الحمولة متنوعة الجنسية بنما على رصيف 21

والباخرة لانا msc الحمولة 465 حاوية الجنسية مالطا على رصيف 19

والباخرة بوسي جون گراون الحمولة 380 طن متنوعة الجنسية بنما على رصيف 19
مواضيع خاصة
128 دولة قالت كلمتها: لا للرشوة
السبت 23 كانون الأول 2017
128 دولة قالت كلمتها: لا للرشوة
More
B-8-635327075640518496.jpg
هل تريد الاشتراك في نشرتنا الاخباريّة ؟
استفتاء
هل سينجح العبادي في حربه ضد الفساد؟

اسئلة مطروحة
67
الرئيسية
إعلام
اعلانات مبوبة
الاحوال الجوية
تسجيل دخول
سياسة
مواضيع خاصة
العراق الآن
أمن
أخبار إقليمية
أخبار دولية
إقتصاد
وقفة مع التاريخ
عن القرطاس
من نحن
اتصل بنا
اعلن معنا
copyright 2017 © Alqurtas News
Website by Softimpact
خبر عاجل
العبودي: هناك رغبة عند بعض الكتل لتأجيل الانتخابات وهو أمر معلن
العبودي: سيتم العمل بقانون الانتخابات النافذ سيما وان لا موعد تم تحديده من قبل الحكومة
النائب قاسم العبودي لقبل المنتصف: بشأن قانون الانتخابات تم الانتهاء من التعديلات التي جرت بناء على الاقتراحات التي وضعتها الكتل السياسية
مصدر خاص : انسحاب جزء من القوات الامنيه التي كانت متمركه في المحافظه على خلفيه اعمال العنف والتظاهرات
المجلس العربي في كركوك يرفض في بيان عقد جلسة مجلس المحافظة برئاسة ريبوار الطالباني