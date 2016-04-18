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ميناء ام قصر اليوم
18 Apr,2016
استقبل ميناء ام قصر اثني عشر باخرة من جنسيات مختلفة وحمولات متنوعة حيث رست الباخرة سالمي حمولة متنوعة الجنسية بنما على رصيف 21
والباخرة بغداد الحمولة فارغة الجنسية اردن رصيف 13
والباخرة ثور اسكاي الحمولة 413 الجنسية لايبريا على رصيف 12
والباخرة العلياء الحمولة 5213 طن يوريا على رصيف 13
والباخرة ثور سنك انتر برايت الحمولة 547 حاوية الجنسية لايبريا رصيف 8
والباخرة سبرت اوت موبيا الحمولة 545 حاوية الجنسية سنغافورة على رصيف 4
والباخرة ياسو مورس الحمولة 35632 طن حديد الجنسية لايبريا على رصيف 17 ورست
الباخرة سان ميكي لون الحمولة 39276 طن خشب الجنسية بنما علىرصيف 12
والباخرة موند رند سنغافورة الحمولة 9130 متنوعة الجنسية سنغافورة على رصبف 14
والباخره جبل علي 3 الحمولة متنوعة الجنسية بنما على رصيف 21
والباخرة لانا msc الحمولة 465 حاوية الجنسية مالطا على رصيف 19
والباخرة بوسي جون گراون الحمولة 380 طن متنوعة الجنسية بنما على رصيف 19