خلال الهبوط... طائرة "British Airways" تصطدم بأخرى!

اصطدمت طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية (بريتيش ايرويز) اثناء استعدادها للهبوط في مطار هيثرو اللندني الاحد بجسم يعتقد انه طائرة مسيرة عن بعد، كما اعلنت الشرطة.



وأشارت متحدثة باسم شرطة لندن الى أن قبطان الطائرة التي كانت تقوم برحلة بين جنيف والعاصمة البريطانية "ابلغ الشرطة بأنه يعتقد ان طائرة مسيرة اصطدمت بطائرته".



وأكدت المتحدثة ان الطائرة التي كان على متنها 132 راكبا وطاقم من خمسة افراد هبطت بسلام.



من جهتها أكدت "بريتيش ايرويز" انها أجرت فحصا دقيقا وشاملا للطائرة بعد هبوطها تبين على اثره ان الطائرة قادرة على القيام برحلتها التالية.