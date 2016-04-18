مرتبة "ذكية" لكشف الخيانة الزوجية

طورت شركة إسبانية مرتبة سرير ذكية تتيح للزوجين معرفة ما إذا كان أحدهما يخون الآخر فوقها، في حال غياب أحدهما عن المنزل، وفقا لما ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية.

وتقول الشركة المصنعة إن المرتبة الذكية تشبه إلى حد كبير أي مرتبة أخرى، بخلاف احتوائها على أجهزة استشعار مخفية داخلها، يمكنها كشف أي "تحركات مشبوهة" فوق الفراش.

وتستند فكرة عمل المرتبة على مدى تطابق معدلات الضغط عليها مع معادلات معينة تم بناؤها وفق أبحاث تتعلق بالحركات الجسمانية أثناء ممارسة العلاقة الحميمة بن الزوجين.

وفي حال "استشعرت" المرتبة حركات مشبوهة في السرير من قبل أحد الزوجين، فإنها ترسل للآخر رسالة على هاتفه المحمول بوجود "خيانة من نوع ما" فوق المرتبة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست أول مرتبة ذكية يتم تطويرها، فقد تمكن مصمم بريطاني في اذار الماضي من ابتكار مرتبة تحل مشكلتي الشخير والأرق من خلال مستشعرات تراقب النائم.

وفي مطلع العام الجاري طورت شركة أميركية مرتبة سرير ذكية ترصد معدل نبضات القلب ودرجة حرارة الجسم ومعدل مرات التنفس وعدد حركات النائم، فيما يتولى تطبيق مرتبط بالمرتبة تحليلها وإعطاء نصائح بناء عليها.