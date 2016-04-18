الحكومة الأردنية تستدعي سفيرها في طهران للتشاور

أكّد الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني استدعاء السفير الاردني في طهران للتشاور بشأن تدخل ايران بالشؤون العربية.

وأكّد المومني أن "حكومة المملكة الاردنية وأسوة بالدول العربية تؤكد أنها قد عملت وستستمر بالعمل، لجعل العلاقات مع جمهورية ايران الاسلامية، التي يربطنا بشعبها تاريخ مشترك طويل ومصالح وتحديات مشتركة، إيجابية وبناءة، وتأمل الحكومة الاردنية أن تقوم حكومة جمهورية ايران الاسلامية أيضا بمد جسور الثقة والتواصل مع جوارها العربي، وتثبيتها على القواعد الراسخة لمبادىء حسن الجوار واحترام سيادة الدول العربية والامتناع عن اي تدخل في شؤونها الداخلية".