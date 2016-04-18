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شغب في محيط الكهرباء... ودعوات لتحييد مرافق الدولة، ومساع من قبل الوزير لإستمرار العمل

الإثنين 18 نيسان 2016
| 12:10
 
شغب في محيط الكهرباء... ودعوات لتحييد مرافق الدولة، ومساع من قبل الوزير لإستمرار العمل
ابرز ما في هذا الخبر

يواصل وزير الكهرباء محمد قاسم الفهداوي مساعية فستمرار العمل في الوزارة وعدم تأثره بما يجري في محيط الوزارة من أعمال شغب
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كلنا مع أحقية المطالب، ومع الاصلاح ومحاربة الفساد، ولكن على قاعدة تأمين مصالح العباد وإبعاد مؤسسات الدولة عن اي شغب بحجة الاصلاح، واليوم، أعلنت وزارة الكهرباء تعطيل العمل في مقر الوزارة بسبب أعمال شغب في محيطها، واهابت في بيان بموظفيها الحرص وبذل الجهد على ادامة تقديم الخدمة للمواطنين، كما أكّدت على تشديد اجراءات الحماية على محطات السيطرة على المنظومة الكهربائية تحسبا لاستهداف الوزارة

وبحسب مصادر خاصة للـ"قرطاس نيوز"، فإن عددا من المشاغبين قاموا بتهديد الموظفين ما إنعكس سلبا على سير العمل داخل المؤسسة وأحدث بلبلة كبيرة بين الموظفين

ويواصل وزير الكهرباء محمد قاسم الفهداوي مساعية فستمرار العمل في الوزارة وعدم تأثره بما يجري في محيط الوزارة من أعمال شغب

وفي التفاصيل أنّ متظاهرين غاضبين اقتربوا في وقت سابق اليوم، من مقر وزارة النفط، لمحاصرتها فيما تسعى القوات الأمنية المتواجدة هناك لمنعهم من ذلك، ويعتزم المتظاهرون محاصرة مقر وزارة النفط والتوجه الى وزارات أخرى في بغداد التي شهدت اليوم، تظاهرات أمام مقري وزارتي الشباب والرياضة والموارد المائية، وكانت قوّة فض الشغب انتشرت صباح اليوم في مداخل وزارة الداخلية، كما انتشرت قوة أمنية اضافية في محيط جميع الوزارت الى جانب قوة فض الشغب
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