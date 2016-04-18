الجبوري لـ"هنا بغداد": عدد النواب المعتصمون داخل مجلس النواب تجاوز الـ١٥٠ نائبا

اعلن النائب هيثم الجبوري لـ"هنا بغداد" ان عدد النواب المعتصمين داخل مجلس النواب تجاوز الـ١٥٠ نائبا وعند اكتمال النصاب القانوني سوف يتم عقد الجلسة هذا اليوم.

وكان الجبوري دعا في بيان، المعتصمين الى "عدم التدخل بعمل الوزارات وشؤون المراجعين"، مضيفا: "نيابة عن النواب المعتصمين نتقدم بالشكر لكل أبناء الشعب العراقي المعتصمين معنا و المرابطين أمام الوزارات وندعوهم للهدوء و الالتزام بالقانون".