أسرع حالات خطوبة بين المشاهير… تعرف اليها!

مفاجآت نجوم ونجمات هوليوود لا تعدّ ولا تحصى في مجال الخطوبة والزواج. إليكم لائحة بأسرع حالات الخطوبة والزواج التي شهدتها الساحة الهوليوودية، مع العلم أن أسرعها جرى بعد 4 أيام فقط من التعارف:



أنجيلينا جولي وبيلي بوب ثورنتون

ليس براد بيت الحبيب والزوج الأول في حياة أنجيلينا جولي، بل سبقه عدد من الرجال وأهمهم بيلي بوب ثورنتون الذي تزوجته جولي بعد شهرين فقط من التعارف، وتطلقت منه بعد 3 سنوات من الزواج.



جوليا روبرتس وليل لوفيت

إذا كنتم تعتقدون أن أنجيلينا جولي تسرعت في قرار زواجها من بيلي بوب ثورنتون، فماذا تقولون إذاً عن جوليا روبرتس؟ تزوجت من ليل لوفيت بعد مرور 3 أسابيع فقط على تعارفهما.



كايتي هولمز وتوم كروز

شغل الثنائي الهوليوودي كايتي هولمز وتوم كروز العالم بأسره بقصة حبهما الرومنسية وبعرض الزواج الرائع الذي أقيم في برج إيفل في باريس بعد مرور 7 أسابيع على إعلان علاقتهما.



باميلا اندرسون وتومي لي

كسر الثنائي باميلا اندرسون وتومي لي الرقم القياسي بأسرع حالة زواج في التاريخ، إذ تزوجا في المكسيك عام 1995 وذلك بعد مرور 4 أيام فقط على تعارفهما.



كلوي كاردشيان ولامار أودوم

شغلت كلوي كاردشيان العالم عام 2009 إذ أعلنت خطوبتها على لامار أودوم بعد أسبوعين فقط على تعارفهما وتزوجته بعد أسبوعين من الخطوبة أيضاً.