ظاهرة فلكية فريدة تشهدها اليوم معابد الشمس بالأقصر

تشهد معابد الكرنك بالأقصر، ظاهرة فلكية فريدة تحدث فى حلول الانتقال الصيفى للشمس، حيث تتعامد أشعة الشمس غدا الخميس مرتين، على معابد الكرنك في وقت الظهيرة، والأخرى وقت الغروب. وستشهد المعابد فى وقت الظهيرة تساقط الشمس العمودية من خلال فتحات أسقف المعابد لتنير التماثيل، وأماكن موائد القرابين وصالات الأعمدة، وتنير أشعة الشمس الساقطة على شكل حزم ضوئية أجزاء من صالات المعبد.



وبحسب الباحث أحمد عبدالقادر، فإن الشمس فى وقت الظهيرة تعتبر فى أقوى صورها التى سماها المصريون القدماء "رع"، وقد منح المصريون القدماء كثيرا من القدسية للشمس، كرمز من رموز الآلهة المقدسة، وأقاموا الاحتفالات خلال هذا اليوم، احتفاء ببداية فصل جديد يرمز للتجديد والشباب والقوة، أما فى وقت الغروب، فسيظهر قرص الشمس، بين بوابات الكرنك التى تمثل الأفق ويغرب فى مشهد رائع.