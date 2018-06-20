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عمار طعمة ملتقيا يان كوبتش يشدد على ضرورة تجنب الفراغ الدستوري وادامة الحوارات الوطنية لتشكيل حكومة قوية

الأربعاء 20 حزيران 2018
| 17:10
 
عمار طعمة ملتقيا يان كوبتش يشدد على ضرورة تجنب الفراغ الدستوري وادامة الحوارات الوطنية لتشكيل حكومة قوية
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تجنب الفراغ الدستوري وتداعياته وضرورة الالتزام بالسقوف الدستورية لتشكيل حكومة قوية تنهض بمسؤليات واستحقاقات المرحلة القادمة
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التقى رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق يان كوبتش وناقش الطرفان العملية السياسية والانتخابية وما رافقها من اشكالات وملاحظات تتطلب معالجات محصورة بالسياقات القانونية والقضائية وبما يستند لادلة ومعطيات واضحة وموثوقة
واتفق الجانبان على اهمية استمرار الحوارات واللقاءات بين الكتل السياسية والتزام الجميع بمراعاة المصلحة الوطنية العليا ومغادرة الانقسامات التي تشتت وتضعف المشهد السياسي وتجنب الفراغ الدستوري وتداعياته وضرورة الالتزام بالسقوف الدستورية لتشكيل حكومة قوية تنهض بمسؤليات واستحقاقات المرحلة القادمة
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