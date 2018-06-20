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الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لتوفير ظروف ملائمة لعودة المسيحيين للعراق وسوريا

الأربعاء 20 حزيران 2018
| 17:12
 
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لتوفير ظروف ملائمة لعودة المسيحيين للعراق وسوريا
ابرز ما في هذا الخبر

المنظمات الدينية تلعب دورا هاما في حل هذه المشاكل
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أكد الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش أن المسيحية جزء لا يتجزأ من ثقافة الشرق الأوسط، لذا من الضروري ضمان عودة أتباعها إلى العراق وسوريا، وقال غوتيريش، خلال اجتماعه مع بطريرك موسكو وسائر روسيا، البطريرك كيريل، بحسب موقع سبوتنيك الروسي، "أنا مقتنع تماما أنه بعد استقرار الوضع في العراق وسوريا، واتخاذ قرار سياسي معين، من المهم جدا ضمان عودة المسيحيين، وبشكل عام، الأقليات الدينية، والأيزيدية نفسها إلى الوطن، وهذه المسألة تثير قلقي شخصيا جدا"
وأضاف، أنه "ولهذا السبب أقدر التزام الكنيسة الأرثوذكسية الروسية بالحوار بين الأديان ليس فقط داخل البلاد، ولكن أيضًا على المستوى الدولي"
وأشار، إلى أن "المجتمعات المسيحية هي جزء لا يتجزأ من هوية (الشرق الأوسط) المنطقة، وهي موجودة هناك قبل ظهور الإسلام بزمن طويل، بالإضافة إلى ذلك ميانمار مصدر قلق المسلمين وغيرها من المجتمعات الدينية الأخرى في جميع أنحاء العالم، واعتقد أن المنظمات الدينية تلعب دورا هاما في حل هذه المشاكل"
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