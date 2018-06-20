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المغرب تسقط أمام البرتغال بهدف رونالدو

الأربعاء 20 حزيران 2018
| 17:20
 
المغرب تسقط أمام البرتغال بهدف رونالدو
ابرز ما في هذا الخبر

تصدرت البرتغال صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، تليها إيران برصيد 3 نقاط ثم إسبانيا نقطة واحدة والمغرب بلا نقاط
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سقط منتخب المغرب "أسود الأطلس" الأربعاء، أمام منتخب البرتغال بهدف سجله نجمه كريستيانو رونالدو ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بمونديال روسيا 2018
وجاء الهدف عن طريق النجم البرتغالي رونالدو الذي سدد رأسية في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول
وبهذه النتيجة تذيل منتخب المغرب قاع المجموعة الثانية بلا نقاط بعد هزيمته الأولى أمام إيران 0-1، ثم الهزيمة الثانية، وبات أسود الأطلس رسميا خارج المونديال
وتصدرت البرتغال صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، تليها إيران برصيد 3 نقاط ثم إسبانيا نقطة واحدة والمغرب بلا نقاط
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