بتوجيه من وزير النقل... الموانئ تباشر بتنفيذ مشروع ساحة الترحيب الكبرى

باشرت الشركة العامة لموانئ العراق، الأربعاء، بتنفيذ حملتها الوطنية الواسعة لتنفيذ مشروع ساحة الترحيب الكبرى بتوجيه من وزير النقل كاظم فنجان الحمامي، فيما شددت على المضي بتنفيذ مشاريعها الوطنية المؤجلة أو الرضوخ لإرادة المافيات الكبرى

وذكرت الشركة في بيان أنه "في خضم المعارك التي تخوضها الشركة العامة لموانىء العراق في محاربة بؤر الفساد التي ترافق العمل، وفي ضوء التوجيهات المستمرة لوزير النقل كاظم فنجان الحمامي، والزيارات الميدانية الدورية التي يقوم بها بين الفينة والأخرى، باشرت الوزارة بحملتها الوطنية الواسعة لتنفيذ مشروع ساحة الترحيب الكبرى"

وأوضح البيان، أن "الساحة بضمنها السياج الأمني الذي يزيد طوله على 14 كيلو متراً وبضمنها بوابات التحكم بحركة الشاحنات الداخلة والمغادرة، سيما سونارات الفحص والتحري عن المواد المهربة وكذلك رادارات المراقبة والرصد، من اجل تغيير الصورة البشعة لواجهات موانئنا نحو الأفضل".

وتابع، "حتى ظهرت علينا المافيات لتنزع أقنعتها وتكشر عن انيابها، وتبدي اعتراضها على ذلك المشروع الذي ظل متروكاً طَي النسيان منذ عام 2015 ، فجاءت الاعتراضات تارة على شكل تهديد مبطن وتارة على شكل كتابات هجومية تتهمنا بالفساد ، وتارة ثالثة على شكل معرقلات تنطلق من هنا وهناك لكي تعيق تقدم اعمالنا ومشاريعنا الاستراتيجية"، مستدركاً "وبات واضحاً ان بعض شركات التشغيل المشترك وجدت نفسها محاصرة في زاوية مميتة، بعد أن تكشفت لنا ألاعيبها وأساليبها"