أهالي منبج يطالبون بخروج مسلحي قسد من المدينة الأربعاء 20 حزيران 2018 | 17:50 ابرز ما في هذا الخبر "أهالي ​مدينة منبج​ ب​ريف حلب الشمالي​ الشرقي يطالبون بخروج مسلحي "قسد" من المدينة" موجود أيضاً في: سوريا اليوم أعلن الاعلام الحربي أن "أهالي مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي يطالبون بخروج مسلحي "قسد" من المدينة"



