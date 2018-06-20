الأعرجي يثمن دعوة الشيخ حمودي لمكافحة الخمور والممارسات اللاأخلاقية ويطلعه على إجراءات حازمة باشرتها الداخلية

ثمن وزير الداخلية قاسم الأعرجي دعوة الشيخ همام حمودي رئيس المجلس الأعلى الاسلامي في خطبة صلاة العيد إلى ضرورة تضافر الجهود لمكافحة ظاهرة تعاطي الخمور، والمخدرات، وأماكن الفجور، والممارسات المخلة بالآداب العامة وقيم المجتمع



جاء ذلك خلال لقاء مشترك في المكتب الخاص للشيخ حمودي، أكد فيه الأعرجي مباشرة الوزارة لإجراءات حازمة بشأن ظاهرة تناول الخمور على الأرصفة وفي الأماكن العامة وفق القوانين النافذة كقانون هيئة السياحة رقم 14 لسنة 1996 والقرار رقم 82 لسنة 1994م، بجانب ما يتعلق بالممارسات الأخرى المخلة بالآداب



من جانبه، أعرب الشيخ حمودي عن دعمه لجهود وزارة الداخلية في التصدي للممارسات الدخيلة التي تستهدف تدمير الشباب والقيم النبيلة للمجتمع العراقي، مؤكداً في الوقت نفسه أن المسؤولية جماعية ويتوجب على خطباء المنابر والدعاة والمنابر الثقافية والاعلامية القيام بدورها في نشر الوعي وتعزيز القيم الفاضلة في المجتمع، وبحث الطرفان أيضاً الأوضاع الأمنية والجهود المبذولة لحماية السكينة العامة وتعزيز الاستقرار،فضلا عن افراغ المدن من الاسلحة ومحاسبة المقصرين ومتابعة حريق مخازن المفوضية





