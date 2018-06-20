الداخلية توضح تفاصيل الإشتباك وسط بغداد

في إطار حرصها على تنفيذ القانون وإشاعة أجواء الأمن والأمان في جميع مناطق البلاد وبما يؤدي إلى حصر السلاح بيد الدولة ومحاربة جميع المظاهر المسلحة غير القانونية وإنفاذ القانون على الجميع ، ألقت دوريات شرطة النجدة وبمتابعة وإشراف مباشر من قبل وزير الداخلية قاسم الأعرجي القبض على أحد الحائزين لسيارة مسجل فيها اخبار سرقة في جانب الرصافة

ولفتت الداخلية في بيانها إلى أنه وبعد تلقي الدوريات لبلاغ سرقة السيارة قامت احداها بتنفيذ واجبها لحين تمكنها من العثور على السيارة المسروقة مع حائزها الذي عمد إلى إطلاق النار على أفراد دورية النجدة وإصابة منتسبين اثنين واستمرت الدورية وبمساعدة القوات الأمنية في المنطقة بملاحقته وإلقاء القبض عليه حيث تبين بأنه ينتمي لإحدى فصائل هيئة الحشد الشعبي وتم إيداع المتهم مع السيارة والسلاح المستخدم في الحادث في أحد مراكز الشرطة في بغداد تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحقه وتقديمه للعدالة

