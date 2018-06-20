مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة العبادي

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الذي وجه مجلس الوزراء بقيام لجنة الشؤون الاقتصادية بدراسة تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 335لسنة 2017 من حيث تحديد المطارات المسموح دخول الذهب المستورد منها ومبالغ الرسوم واجور الفحص واجور اجازة الاستيراد والرسوم الكمركية لعرضها على مجلس الوزراء في الجلسات المقبلة

وتمت دراسة موضوع تحويل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية من التمويل المركزي الى الذاتي

وشهدت الجلسة التصويت على مشروع تعليمات تسهيل تنفيذ قانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق رقم 72 لسنة 2017، وتم التصويت على تعليمات تشكيل لجنة اعفاء دار السكن للمشمولين بقانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق رقم 72 لسنة 2017 وآليات عملها

وجرى بيان موقف المياه في المحافظات الجنوبية بحسب فريق الامر 133 لسنة 2017 . وصوت المجلس بالموافقة على استثناء مديريات ماء المحافظات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 وتعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2018 لغرض الاسراع بتنفيذ الكشوفات الخاصة بتطويل ممصات محطات الاسالة لغرض تنفيذ تلك الكشوفات امانة من المديريات آنفا

كما صوت مجلس الوزراء على منح مخصصات الى منسوبي فرقة التدخل السريع



