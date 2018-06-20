العبادي يدعو لاصدار اوامر قبض لمزوري الانتخابات والكتل السياسية لإحترام السياقات الدستورية بشأن حسم الانتخابات

كشف رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي عن وجود محاولات مستميتة من الارهابيين لاختراق الحدود العراقية، فيما دعا الكتل السياسية الى احترام السياقات الدستورية بشأن حسم الانتخابات

وقال العبادي خلال مؤتمره الاسبوعي إننا "نحيي قواتنا الامنية التي بذلت جهودا كبيرة لتأمين مناسبة عيد الفطر المبارك وتمكين العوائل العراقية من الاحتفال بالعيد بسلام وامان في جميع محافظات العراق"، مبينا ان "القوات الامنية واصلت خلال الايام الماضية عمليات التطهير والتفتيش وملاحقة الخلايا والعناصر الارهابية واتخاذ الاجراءات الاحترازية والاستباقية لحماية المواطنين وبالاخص في ديالى صلاح الدين"

وأضاف العبادي، "أطلقنا قبل العيد مبادرة وطنية لعقد لقاء وطني واسع على اعلى المستويات للاتفاق على البرنامج المقبل لادارة الدولة وليس الحكومة فقط في ضوء الدستور والقانون، بهدف الاتفاق على اليات محددة للاسراع بتشكيل المؤسسات الدستورية"، مشيرا ألى ان "الدعوة لقيت ترحيبا واسعا من مختلف القوى السياسية"

وأشار العبادي، إلى "استمرار الاستعدادات لاتخاذ خطوات عملية لعقد اللقاء الوطني ونتطلع بوقت قريب الى العمل المشترك وتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الضيقة على طريق اكمال الاستحقاقات الدستورية"، داعيا في الوقت نفسه الى "احترام السياقات الدستورية بشأن حسم الخلافات حول نتائج الانتخابات والاحتكام للجهات المخولة دستوريا واحترام القرارات التي تصدر عنها".

وتابع العبادي، "لا نسمح لانفسنا ان نكون جزءا من اي عملية تزوير ويجب ملاحقة المزورين لاصوات وارادة المواطنين"، مستطردا بالقول "جميع الكتل الاسياسية ابلغتنا الموافقة والمشاركة باللجنة التحضيرية للقاء الذي دعونا اليه، ومن واجب الدولة والحكومة ايجاد تواصل وتنظيم بين القوى السياسية"

وحذر العبادي، "من خلاف الكتل السياسية وانعكاسها على امن المواطن وبعض رسائل الكتل تحمل تخويفا غير مقبول"، موضحا أن "هناك قنابل صوتية لتضخيم الامور وتخويف الناس لتحقيق اهداف"

وبشأن العمليات التركية في شمال العراق، أكد العبادي، أنه "لا يوجد تنسيق مع القوات التركية ولا مواقع جديدة على الارض"، مبينا أن "موقف العراق دستوري ولا يسمح باعمال عدائية ضد تركيا، وغير المسموح لحزب العمال الكردستاني بذلك وعلى تركيا احترام سيادة العراق"



