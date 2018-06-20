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القاهرة تحذر من هجرة 5 ملايين مواطن من دلتا النيل جراء تغيرات مناخية

الأربعاء 20 حزيران 2018
| 18:49
 
القاهرة تحذر من هجرة 5 ملايين مواطن من دلتا النيل جراء تغيرات مناخية
ابرز ما في هذا الخبر

مصر تعد مثالًا نموذجيًا لدولة نامية معرضة بشدة للتغيرات المناخية وتواجه العديد من التهديدات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية
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حذرت القاهرة من تأثيرات مرتقبة لتغير المناخ على المياه فى الساحل الشمالى لمصر تؤدي إلى هجرة ما لا يقل عن 5 ملايين شخص من دلتا النيل

جاء ذلك خلال كلمة وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، أمام المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول المياه من أجل التنمية المستدامة المنعقد بالعاصمة الطاجيكية دوشنبه، لمدة 3 أيام

وقال عبد العاطي إن التنبؤات السكانية لعام 2025، يتضح معها أن نصيب الفرد من المياه قد ينخفض إلى أقل من 500 م 3 سنويًا (بدلا من 600 حاليا) مع مؤشرات التدهور السريع فى جودة المياه السطحية والجوفية، وأشار إلى أن الفجوة بين الاحتياجات والمياه المتوافرة تبلغ نحو 21 مليار م3 سنويا يتم التغلب عليها عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف والاعتماد على المياه الجوفية السطحية فى الوادى والدلتا

ولفت إلى أن مصر تعد مثالًا نموذجيًا لدولة نامية معرضة بشدة للتغيرات المناخية وتواجه العديد من التهديدات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية
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