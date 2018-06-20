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كوتينيو : نيمار من الافضل في العالم
20 Jun,2018
حدث الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو عن إصابة زميله نيمار في نهاية المباراة أمام سويسرا حيث ظهر يعرج في النهاية حيث وقال "لم أتحدث معه كانت في نهاية المباراة أعتقد أنه شعر بشيء لكنه أمر طبيعي" ، وأضاف كوتينينو في تصريحات صحفية أنه كان مهمًا تحقيق الفوز في البداية مشيرًا إلى أنهم سيكونوا مركزين في مباراة القادمة أمام كوستاريكا
وأكمل "كوستاريكا، فريق قوي لقد خسروا من صربيا بركلة حرة إذا مالوا للدفاع سوف نستعد" ، وتحدث كوتينيو عن نيمار فقال هو من الأفضل في العالم عندما يلعب يساعدنا كثيرًا هو مهم بالنسبة لنا
وأتم "حلمت دائما أن ألعب بقيمص البرازيل كأس العالم مسابقة مهمة جدًا"