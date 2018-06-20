Printed from www.AlQurtas.com
ماليزيا تنوي سحب قواتها من السعودية
20 Jun,2018
قال وزير الدفاع الماليزي محمد سابو إن حكومة البلاد تنظر في إمكانية سحب قواتها من السعودية حيث تدعم الغارات الجوية التي ينفذها التحالف العربي بقيادة الرياض في اليمن، وأشار الوزير الذي تولى منصبه في الشهر الماضي، في حديث إلى صحيفة "Malaysian Insight"، إلى أن الحكومة الماليزية ليست معنية في الانخراط بالأزمات في منطقة الخليج العربي، وتقوم حاليا بمراجعة تواجد قواتها في السعودية
وشاركت القوات الماليزية في أبريل الماضي في مناورات "درع الخليج المشترك 1" في المملكة السعودية