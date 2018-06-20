ماليزيا تنوي سحب قواتها من السعودية

قال وزير الدفاع الماليزي محمد سابو إن حكومة البلاد تنظر في إمكانية سحب قواتها من السعودية حيث تدعم الغارات الجوية التي ينفذها التحالف العربي بقيادة الرياض في اليمن، وأشار الوزير الذي تولى منصبه في الشهر الماضي، في حديث إلى صحيفة "Malaysian Insight"، إلى أن الحكومة الماليزية ليست معنية في الانخراط بالأزمات في منطقة الخليج العربي، وتقوم حاليا بمراجعة تواجد قواتها في السعودية

وشاركت القوات الماليزية في أبريل الماضي في مناورات "درع الخليج المشترك 1" في المملكة السعودية

