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روسيا ترفع احتياطياتها بـ24 مليار دولار خلال 5 أشهر
20 Jun,2018
زادت روسيا احتياطياتها الدولية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بواقع 24 مليار دولار، لتصل في مطلع يونيو إلى 456.640 مليار دولار، وأظهرت بيانات البنك المركزي الروسي أن الاحتياطيات بلغت في الـ1 من شهر يونيو الجاري 456.640 مليار دولار، مقابل 432.742 مليار دولار سجلتها مطلع شهر يناير الماضي
كذلك أشارت البيانات إلى أن احتياطيات الذهب، التي هي جزء من الاحتياطيات الدولية، صعدت منذ بداية 2018 بواقع 3.864 مليار دولار، من 76.647 مليار دولار في الـ1 من يناير الماضي إلى 80.511 مليار دولار في الـ1 من يونيو الجاري