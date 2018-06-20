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روسيا ترفع احتياطياتها بـ24 مليار دولار خلال 5 أشهر

الأربعاء 20 حزيران 2018
| 19:25
 
روسيا ترفع احتياطياتها بـ24 مليار دولار خلال 5 أشهر
ابرز ما في هذا الخبر

احتياطيات الذهب، التي هي جزء من الاحتياطيات الدولية، صعدت منذ بداية 2018 بواقع 3.864 مليار دولار، من 76.647 مليار دولار في الـ1 من يناير الماضي إلى 80.511 مليار دولار في الـ1 من يونيو الجاري
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زادت روسيا احتياطياتها الدولية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بواقع 24 مليار دولار، لتصل في مطلع يونيو إلى 456.640 مليار دولار، وأظهرت بيانات البنك المركزي الروسي أن الاحتياطيات بلغت في الـ1 من شهر يونيو الجاري 456.640 مليار دولار، مقابل 432.742 مليار دولار سجلتها مطلع شهر يناير الماضي

كذلك أشارت البيانات إلى أن احتياطيات الذهب، التي هي جزء من الاحتياطيات الدولية، صعدت منذ بداية 2018 بواقع 3.864 مليار دولار، من 76.647 مليار دولار في الـ1 من يناير الماضي إلى 80.511 مليار دولار في الـ1 من يونيو الجاري
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