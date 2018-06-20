مقتل 5 اشخاص واصابة آخرين بقصف لنظام سوريا على مناطق بريف درعا الأربعاء 20 حزيران 2018 | 19:31 ابرز ما في هذا الخبر قصف للنظام السوري على مناطق واسعة في ​ريف درعا​ موجود أيضاً في: سوريا اليوم أفيد بان 5 اشخاص قتلوا واصيب آخرون في قصف للنظام السوري على مناطق واسعة في ريف درعا



