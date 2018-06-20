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انتهاء المحادثات بين العراق وإكسون بشأن مشروع لمعالجة المياه

الأربعاء 20 حزيران 2018
| 19:44
 
انتهاء المحادثات بين العراق وإكسون بشأن مشروع لمعالجة المياه
ابرز ما في هذا الخبر

أسماء الشركات التي وضعت في القائمة القصيرة، وقال إن المشروع سيكون بمقدوره معالجة خمسة ملايين برميل يوميا من ماء البحر مع احتمال زيادة ذلك إلى 7.35 مليون برميل يوميا
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قال مدير عام شركة نفط البصرة للصحفيين إن العراق أنهى محادثات مع إكسون موبيل لأن تقوم شركة النفط الكبرى ببناء منشأة عملاقة لمعالجة المياه وهو مشروع حيوي لكي يتمكن البلد العضو في منظمة أوبك من زيادة طاقته لإنتاج الخام، وقال إحسان إسماعيل على هامش منتدى أوبك في فيينا إنه بدلا من ذلك فان شركة نفط البصرة ستمنح ”مشروع ماء البحر المشترك“ من خلال عملية مناقصة من المتوقع أن تكتمل في نهاية تموز
وأضاف أن الشركة اختارت بالفعل قائمة قصيرة من ثلاث شركات للعقد من بين قائمة أولية ضمت سبع شركات، وامتنع إسماعيل عن إعطاء رقم لتكلفة المشروع او أسماء الشركات التي وضعت في القائمة القصيرة، وقال إن المشروع سيكون بمقدوره معالجة خمسة ملايين برميل يوميا من ماء البحر مع احتمال زيادة ذلك إلى 7.35 مليون برميل يوميا
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