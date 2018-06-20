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الحوثي: حاصرنا قوات "العدوان" في الساحل ونسيطر على أكبر مناطقه

الأربعاء 20 حزيران 2018
| 20:00
 
الحوثي: حاصرنا قوات "العدوان" في الساحل ونسيطر على أكبر مناطقه
ابرز ما في هذا الخبر

قوى العدوان خسرت آلاف المقاتلين ومن بينهم قادة عسكريون بارزون، سعوديون أو إماراتيون أو أمريكيون، وضباط إسرائيليون" كما قال
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أعلن زعيم جماعة "أنصار الله" الحوثية، عبد الملك الحوثي، أن مقاتليه حاصروا قوات الحكومة اليمنية والتحالف العربي بالساحل الغربي، واعدا بأن المعركة في المنطقة ستكون أشد صعوبة، وقال الحوثي، في كلمة متلفزة إن "معظم المناطق الساحلية لا تزال في حوزتنا. إن المعركة ستكون أقسى وأشد صعوبة على العدوان في الأيام المقبلة"
وتابع "سوف يدرك الغزاة أن تهامة ستكون أكبر مستنقع لهم منذ بداية عدوانهم"، معتبرا أن "قوى العدوان ألقت بكل ثقلها في معركة الساحل الغربي واستنفذت طاقتها"
وأردف الحوثي مشددا على ان "قوى العدوان في الساحل الغربي محاصرة ومقطعة الأوصال ووضعها مزر"، وأوضح أن "معركة الساحل لم تبدأ منذ 7 أيام، ولكنها بدأت منذ عامين وثمانية أشهر، ولم تتوقف. قوى العدوان خسرت آلاف المقاتلين ومن بينهم قادة عسكريون بارزون، سعوديون أو إماراتيون أو أمريكيون، وضباط إسرائيليون" كما قال
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