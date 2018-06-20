الأردن: العالم يوجه رسالة خطيرة لمستضيفي اللاجئين

دول يعاني جيرانها من أزمات، معربا عن أمله في أن يشجع التزام العالم بالإنسانية والمستقبل المشترك جميع الدول على مساعدة الأردن لتجاوز هذه الفترة الصعبة

حذر رئيس الحكومة الأردنية الجديد عمر الرزاز من خطورة عدم وفاء المجتمع الدولي بالتزاماته حيال الدول التي تستضيف اللاجئين مثل المملكة الهاشمية، وشدد الرزاز، أثناء مؤتمر صحفي، على أن تجاهل العالم لالتزاماته أمام هذه الدول التي تعاني من أوضاع صعبة بسبب تحملها أعباء اللاجئين سوف يلقنها درسا مؤداه "إغلاق الحدود في وجه اللاجئين وعدم التجاوب مع احتياجات الجيران الإنسانية"

وقال إن المجتمع الدولي يبعث بهذه "الرسالة الخطيرة" إلى دول يعاني جيرانها من أزمات، معربا عن أمله في أن يشجع التزام العالم بالإنسانية والمستقبل المشترك جميع الدول على مساعدة الأردن لتجاوز هذه الفترة الصعبة

