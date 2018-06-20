أردوغان:سنشن هجوما على المناطق السورية المحاذية لطرد المسلحين الأكراد

لفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أنّ "بلاده ستشنّ قريبًا هجومًا على المناطق السورية المحاذية لولاية شانلي أورفه جنوبي أنقرة، لتطهيرها من المسلحين الأكراد"، لافتًا إلى أنّ "قواته نجحت في استهداف قادة في "حزب العمال الكردستاني" في جبال قنديل شمالي العراق"



وتعهّد أردوغان في مؤتمر انتخابي في ولاية أورفه، بـ"مواصلة التقدّم في جبال قنديل شمالي العراق لمواجهة المقاتلين الأكراد"، مركّزاً على "أنّنا نقوم حاليًّا بإرساء الأمن في مدينة منبج بريف حلب شمالي سوريا، وذلك بالإتفاق مع الولايات المتحدة الأميركية، حيث يعود أهل منبج إلى ديارهم وهم مستمرون بالعودة"