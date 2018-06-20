من نحن qurtas اتصل بنا qurtas اعلن معنا qurtas وظائف
Login Choose Language follow alqurtas news on twitter Join alqurtas news on facebook Join alqurtas news on google Plus alqurtas news in Linked in watch alqurtas news on youtube alqurtas news rss feeds
Al Qurtas Logo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
إعلام | اعلانات مبوبة | تسجيل دخول

أردوغان:سنشن هجوما على المناطق السورية المحاذية لطرد المسلحين الأكراد

الأربعاء 20 حزيران 2018
| 20:11
 
أردوغان:سنشن هجوما على المناطق السورية المحاذية لطرد المسلحين الأكراد
ابرز ما في هذا الخبر

"أنّنا نقوم حاليًّا بإرساء الأمن في مدينة منبج بريف حلب شمالي سوريا، وذلك بالإتفاق مع الولايات المتحدة الأميركية، حيث يعود أهل منبج إلى ديارهم وهم مستمرون بالعودة"
موجود أيضاً في:
لفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أنّ "بلاده ستشنّ قريبًا هجومًا على المناطق السورية المحاذية لولاية شانلي أورفه جنوبي أنقرة، لتطهيرها من المسلحين الأكراد"، لافتًا إلى أنّ "قواته نجحت في استهداف قادة في "حزب العمال الكردستاني" في جبال قنديل شمالي العراق"

وتعهّد أردوغان في مؤتمر انتخابي في ولاية أورفه، بـ"مواصلة التقدّم في جبال قنديل شمالي العراق لمواجهة المقاتلين الأكراد"، مركّزاً على "أنّنا نقوم حاليًّا بإرساء الأمن في مدينة منبج بريف حلب شمالي سوريا، وذلك بالإتفاق مع الولايات المتحدة الأميركية، حيث يعود أهل منبج إلى ديارهم وهم مستمرون بالعودة"
مواضيع خاصة
More
B-8-635327075640518496.jpg
هل تريد الاشتراك في نشرتنا الاخباريّة ؟
استفتاء
هل تشككون في نزاهة الانتخابات؟

اسئلة مطروحة
28
الرئيسية
إعلام
اعلانات مبوبة
الاحوال الجوية
تسجيل دخول
سياسة
مواضيع خاصة
العراق الآن
أمن
أخبار إقليمية
أخبار دولية
إقتصاد
وقفة مع التاريخ
عن القرطاس
من نحن
اتصل بنا
اعلن معنا
copyright 2018 © Alqurtas News
Website by Softimpact
خبر عاجل
تحالف دعم الشرعية في اليمن: تم منح أكثر من 25 ألف تصريح لدخول المساعدات الإغاثية لليمن
مركز الاعلام الامني:تشكيل قيادة عمليات خاصة لحماية المواطنين وتأمين الطرق من عصابات الجريمة والارهاب