المتحدث بإسم الصدر: الحكمة طرف مهم بمشروع تشكيل الكتلة الكبرى

أكد المتحدث باسم زعيم التيار الصدري، جعفر الموسوي أن تيار الحكمة الذي يتزعمه رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم، طرف مهم وفاعل في مشروع تشكيل الكتلة الأكبر، وقال الموسوي، في بيان إن "سائرون مستمر في الانفتاح على القوى الوطنية، القريبة من مشروع الاصلاح الشامل، والتي تؤمن بتغليب مصلحة الشعب، على المصالح الاخرى"، مؤكداً ان "هذا المشروع يعد فرصة كبيرة لتحقيق الثقة بين تلك القوى السياسية والشعب، التي كادت في ان تنتهي، نتيجة وصولها الى الياس، وانعدام الأمل بتلك القوى ، وأضاف أن "خير شاهد على ذلك هو العزوف الكبير عن المشاركة في الانتخابات"



وبشأن الحديث عن نية الحكمة الإنسحاب من التحالف مع سائرون، قال الموسوي، إن "تيار الحكمة طرف مهم وفاعل في مشروع تشكيل الكتلة الاكبر، وما يتسرب عبر وسائل الاعلام غير دقيق، ولا يتناسب مع حوارات سائرون والحكمة، والتعهدات التي قطعت بينها"