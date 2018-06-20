السعودية ..خارج المونديال

إقتنص منتخب أوروجواي فوزاً على حساب نظيره المنتخب السعودي بهدف نظيف، مساء الأربعاء، على ملعب "روستوف آرينا" في الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم 2018 التي تستضيفها روسيا

سجل هدف المباراة لويس سواريز في الدقيقة 23 في لقائه المئوي مع أوروجواي دولياً ليصعد "السيلستي" رسمياً إلى دور الستة عشر ويلحق بمنتخب روسيا محتلاً المركز الثاني بفارق الأهداف

وودع المنتخب السعودي كأس العالم بهذه الهزيمة بعدما تجمد رصيده بلا نقاط ولحق به رسمياً منتخب مصر الذي خسر آخر بصيص أمل له بعد خسارة الأخضر ليحتل الفراعنة المركز الثالث بلا نقاط ثم السعودية الرابع بفارق الأهداف

