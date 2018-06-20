من نحن qurtas اتصل بنا qurtas اعلن معنا qurtas وظائف
Login Choose Language follow alqurtas news on twitter Join alqurtas news on facebook Join alqurtas news on google Plus alqurtas news in Linked in watch alqurtas news on youtube alqurtas news rss feeds
Al Qurtas Logo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
إعلام | اعلانات مبوبة | تسجيل دخول

لقاء بين معصوم والنجيفي ...وتأكيد على أهمية الشروع ببناء السلطتين التشريعية والتنفيذية في ضوء نتائج الانتخابات

الأربعاء 20 حزيران 2018
| 20:35
 
لقاء بين معصوم والنجيفي ...وتأكيد على أهمية الشروع ببناء السلطتين التشريعية والتنفيذية في ضوء نتائج الانتخابات
ابرز ما في هذا الخبر

ضرورة تفهم مختلف الأطراف والالتزام بالعمل الدستوري واحترام سلطة القضاء، وكذلك تكثيف جهود الجميع من أجل الإسراع بالبناء السياسي اللازم لتفادي أي فراغ وأية مشكلات محتملة قد تنجم عن ذلك
موجود أيضاً في:
أكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ونائبه اسامة النجيفي على أهمية الشروع ببناء السلطتين التشريعية والتنفيذية في ضوء نتائج الانتخابات، وضرورة الالتزام بالعمل الدستوري واحترام سلطة القضاء، وقالت الرئاسة في بيان إن رئيس الجمهورية استقبل في بغداد نائب رئيس الجمهورية وتناول اللقاء تطورات الوضع السياسي الراهن في البلد، والتأكيد على أهمية تعزيز جهود جميع الأطراف الوطنية من أجل تجاوز المشكلات العالقة، والشروع ببناء السلطتين التشريعية والتنفيذية في ضوء نتائج الانتخابات بعد انتظار موقف السلطات القضائية المختصة من القضايا المعروضة أمامها بشأن الانتخابات"

كما تم التأكيد أيضاً على ضرورة تفهم مختلف الأطراف والالتزام بالعمل الدستوري واحترام سلطة القضاء، وكذلك تكثيف جهود الجميع من أجل الإسراع بالبناء السياسي اللازم لتفادي أي فراغ وأية مشكلات محتملة قد تنجم عن ذلك
مواضيع خاصة
More
B-8-635327075640518496.jpg
هل تريد الاشتراك في نشرتنا الاخباريّة ؟
استفتاء
هل تشككون في نزاهة الانتخابات؟

اسئلة مطروحة
28
الرئيسية
إعلام
اعلانات مبوبة
الاحوال الجوية
تسجيل دخول
سياسة
مواضيع خاصة
العراق الآن
أمن
أخبار إقليمية
أخبار دولية
إقتصاد
وقفة مع التاريخ
عن القرطاس
من نحن
اتصل بنا
اعلن معنا
copyright 2018 © Alqurtas News
Website by Softimpact
خبر عاجل
تحالف دعم الشرعية في اليمن: تم منح أكثر من 25 ألف تصريح لدخول المساعدات الإغاثية لليمن
مركز الاعلام الامني:تشكيل قيادة عمليات خاصة لحماية المواطنين وتأمين الطرق من عصابات الجريمة والارهاب