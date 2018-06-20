لقاء بين معصوم والنجيفي ...وتأكيد على أهمية الشروع ببناء السلطتين التشريعية والتنفيذية في ضوء نتائج الانتخابات

أكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ونائبه اسامة النجيفي على أهمية الشروع ببناء السلطتين التشريعية والتنفيذية في ضوء نتائج الانتخابات، وضرورة الالتزام بالعمل الدستوري واحترام سلطة القضاء، وقالت الرئاسة في بيان إن رئيس الجمهورية استقبل في بغداد نائب رئيس الجمهورية وتناول اللقاء تطورات الوضع السياسي الراهن في البلد، والتأكيد على أهمية تعزيز جهود جميع الأطراف الوطنية من أجل تجاوز المشكلات العالقة، والشروع ببناء السلطتين التشريعية والتنفيذية في ضوء نتائج الانتخابات بعد انتظار موقف السلطات القضائية المختصة من القضايا المعروضة أمامها بشأن الانتخابات"



كما تم التأكيد أيضاً على ضرورة تفهم مختلف الأطراف والالتزام بالعمل الدستوري واحترام سلطة القضاء، وكذلك تكثيف جهود الجميع من أجل الإسراع بالبناء السياسي اللازم لتفادي أي فراغ وأية مشكلات محتملة قد تنجم عن ذلك



