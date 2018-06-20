مقتل 4 اشخاص واصابة 25 آخرين باطلاق نار بالمكسيك سببه تجارة المخدرات

أعلن الإدعاء العام في المكسيك "مقتل أربعة أشخاص وإصابة 25 آخرين بعد وقوع سلسلة من حوادث إطلاق النار يعتقد أنها مرتبطة بتجارة المخدرات"، وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأميركية، أن "الشرطة عثرت على جثتين بجنوب العاصمة مكسيكو سيتي بعدما تلقت تقارير بشأن عملية مخدرات وطاردت المشتبهين وتعرضت لإطلاق نار من قبل مسلحين على دراجات نارية"



واشارت الى أن "الشرطة صادرت سيارة و16 دراجة نارية"، لافتة إلى أن "الحادث يأتي بعد يومين من العثور على أشلاء شخصين منتشرة بأحد شوارع العاصمة"