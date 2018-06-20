وزير الدفاع التونسي ينفي وجود أي تخطيط لانقلاب في البلاد

نفى وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي "وجود أي تخطيط لانقلاب في البلاد" ، واشار الزبيدي، في تصريح له، الى أنه "لا يوجد انقلاب، لا ولن يكون هناك انقلابات في تونس"، معتبراً أن "الحديث في هذه الفترة عن انقلاب، محض فزاعات وتخويفات، تخرج في كل مناسبة بهدف الاصطياد في المياه العكرة، وتشويه الأجواء الموجودة، خاصة ونحن في فترة الموسم السياحي"



وتابع بالقول أن "رواية الانقلاب أقاويل خاوية ويجب على التونسيين الافتخار بالمؤسستين الأمنية والعسكرية والمحافظة عليهما"، كما دعا الزبيدي، الشعب إلى "عدم الانسياق وراء الفزاعات التي من شأنها التأثير على الموسم السياحي في البلاد"