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الجيش السوري يحرز تقدما واسعا على حساب "داعش" في بادية الشام
20 Jun,2018
أكد مصدر عسكري سوري أن القوات الحكومية تمكنت من إحراز تقدم ملموس في بادية الشام شرق مدينة تدمر، حيث أحكمت السيطرة على منطقة بمساحة 2500 كلم مربع ممتدة إلى حدود العراق
وذكر المصدر لوكالة "سانا" السورية الرسمية أن الجيش أحرز تقدما في منطقة ممتدة بين سد عويرض وجنوب حميمة على امتداد جبهة بعرض 45 كيلومترا وعمق 60 كيلومترا، موضحا أن القوات الحكومية بسطت سيطرتها على سلسلة مناطق وقرى وبلدات، وخاصة تل الكبد وارتوازية العكفان وبئر العكفان وتلول الحباري وبئر الطيارية وبئر الورد وبئر زويد وبئر الصمادية وبئر العطشان وارتوازية العطشان وبئر سيجر وبئر الباطحية وسد الوعر وبئر ماكر الوعر