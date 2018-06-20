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ترامب يلتقي الملكة إليزابيث الثانية في بريطانيا

الأربعاء 20 حزيران 2018
| 21:44
 
ترامب يلتقي الملكة إليزابيث الثانية في بريطانيا
ابرز ما في هذا الخبر

"لقاء جلالتها هو الأمر الأكثر أهمية لأنها تترأس الدولة"
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أفاد سفير الولايات المتحدة لدى بريطانيا وودي جونسون بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي الملكة إليزابيث الثانية خلال زيارته لبريطانيا الشهر المقبل ،وقال السفير في حديث لقناة "سكاي نيوز"، ردا على سؤال ما إذا سيلتقي ترامب الملكة إليزابيث خلال الزيارة: "نعم. هو من المقرر أن يلتقي ملكة الدولة البريطانية"، مضيفا أنه لم يتم بعد تنسيق كافة تفاصيل زيارته
وتابع السفير قائلا إن "لقاء جلالتها هو الأمر الأكثر أهمية لأنها تترأس الدولة"
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