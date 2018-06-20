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بالصور- صيد ثمين في احد مستودعات مخلفات عتاد داعش في منطقة الشورى جنوب الموصل
20 Jun,2018
تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرفة 20 وضمن منهاجها في البحث والوصول الى مخابىء ومستودعات اسلحة عصابات داعش المتهالك، وبمعلومات استخبارية دقيقة ، تمكنت من الوصول الى احد مستودعات مخلفات عتاد داعش الارهابي في منطقة الشورى جنوب الموصل وضبطت بداخله 171 قنبرة هاون عيار ١٢٠ ملم و11 صاروخ و5 قنابر هاون عيار ٦٠ ملم و3 رؤوس صواريخ ، وجميع المواد هي محلية الصنع، وقامت بتفجيرها موقعيا من قبل مفارز هندسة الفرقة